Мужчина нанес маску подруги на лицо, лишился бровей и закричал от боли

Житель Шотландии сделал маску-пленку для лица и поделился ужасными последствиями. Видео появилось на странице его подруги в Facebook.

Строитель Джон Мичан (John Meechan) попросил возлюбленную Трейси Дугалл (Tracy Dougall) сделать ему маску, которая помогает бороться с прыщами и прочими высыпаниями на коже. Девушка отказалась, и он решил воспользоваться средством самостоятельно.

Так, 30-летний шотландец нанес маску на все лицо, включая брови, губы и чувствительную кожу под носом. При этом, по указанию Дугалл, он оставил нетронутой область над глазами.

Через некоторое время мужчина попытался самостоятельно снять средство с лица, однако после нескольких неудачных попыток попросил помощи у сожительницы и их пятилетней дочери.

Женщина начала осторожно снимать маску с кожи мужчины, параллельно фиксируя происходящее на видео. На размещенных ею в сети кадрах видно, как вместе с пленкой у мужчины отрываются брови. «Я делаю тебе эпиляцию бровей», — говорит Дугалл на видео, смеясь над пострадавшим. Мичан, в свою очередь, кричит от боли и просит дать ему передохнуть.

В конечном итоге строитель смыл оставшиеся от маски пятна горячей водой. По его словам, он чуть не получил ожог. «Если это то, через что женщины проходят, чтобы быть красивыми, я лучше буду оставаться уродом», — добавил шотландец.

Ранее в апреле мать «сожгла» дешевой маской лицо восьмилетнему сыну. Мика Лорд приобрела маску с экстрактом кокоса в бюджетном универмаге Poundland за один фунт стерлингов (менее ста рублей). Придя домой, она решила нанести маску на себя и на лицо сына Альфи (Alfie), и через несколько минут они оба ощутили нестерпимую боль.