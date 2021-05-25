Девушка решила «улучшить» брови дома и осталась без ресниц

Девушка лишилась ресниц во время домашней процедуры и рассказала о случившемся на камеру. На соответствующее видео в TikTok обратили внимание журналисты The Sun.

Пользовательница с никнеймом ilikechickfilasomuch решила «улучшить» брови и сделать самостоятельную коррекцию с помощью воска. На кадрах ролика она продемонстрировала результат действия: сперва удалила волоски с переносицы, а затем перешла к коррекции нижней части бровей. По неопытности героиня материала случайно нанесла часть воска на ресницы, в результате чего на одном ее глазу их почти не осталось.

Публикация стала вирусной и набрала больше трех тысяч просмотров. Юзеры ужаснулись, увидев описанный процесс, и принялись писать об этом в комментариях. «Кошмар, как это случилось?», «Боже, это выглядит невероятно больно», «Ты неправильно оттянула воск...», «Я боялась, что такое может случиться. В следующий раз попробуй накрыть ресницы чем-нибудь вроде козырька и попроси кого-нибудь помочь тебе нанести воск», — писали они.

В апреле клиентке салона красоты тайно нарастили ресницы суперклеем из универсама. Косметолог Мэдди Уарр (Maddy Warr) рассказала об инциденте, недавно произошедшем с ее клиенткой. По словам Уарр, во время процедуры вместо специализированного средства мастер салона воспользовалась обычным суперклеем, не предупредив об этом клиентку. В итоге посетительница лишилась ресниц.