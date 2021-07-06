Военные обнаружили бортовой самописец разбившегося на Филиппинах самолета

Филиппинские военные нашли бортовой самописец разбившегося у архипелага Сулу военного самолета C-130. Об этом заявил командующий вооруженных сил республики Сирилито Собеджана, его слова передает ABS-CBN.

Офицер рассказал, что «черный ящик» обнаружили утром 5 июля. «На данный момент он находится у следователей, они выясняют, каким был последний разговор между пилотом и экипажем», — отметил он.

Собеджана также заявил, что все самолеты военно-воздушных сил (ВВС) Филиппин проверят на летную годность. Он подчеркнул, что вооруженные силы страны готовы посодействовать расследованию обстоятельств крушения C-130.

4 июля стало известно о крушении военного самолета филиппинских ВВС C-130 в районе архипелага Сулу на юго-западе Филиппин. Сообщалось, что самолет разбился при попытке посадки: он не попал на взлетно-посадочную полосу и загорелся после крушения. На борту находились 96 военных, которые направлялись на остров Холо в составе оперативной группы по борьбе с терроризмом. Жертвами катастрофы стали 50 человек. На данный момент более 30 пассажиров воздушного судна госпитализированы. После инцидента полеты военных самолетов С-130 были приостановлены.