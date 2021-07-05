Число погибших при крушении самолета на Филиппинах увеличилось до 50

Число погибших при крушении воздушного судна с военными на Филиппинах увеличилось до 50. Об этом сообщает телеканал ABS CBN.

Уточняется, что в общей сложности в результате происшествия погибло 47 военнослужащих и три мирных жителя. По словам представителя вооруженных сил Филиппин Эгарда Аревало, ранения получили 49 солдат и четверо гражданских лиц на земле. На данный момент в больницах остаются 32 человека.

Аревало отметил, что согласно первоначальным данным, скорость самолета была правильной, а лайнер приземлился в нужном месте на взлетно-посадочной полосе. Он также добавил, что специалисты нашли черный ящик, который содержит техническую информацию о полете.

Крушение произошло утром в воскресенье, 4 июля, в районе архипелага Сулу на юго-западе страны. Известно, что самолет разбился при попытке посадки, промахнувшись мимо взлетно-посадочной полосы. После инцидента полеты военных самолетов С-130 были приостановлены.