Умер выдающийся армянский музыкант и композитор Дживан Гаспарян

Умер армянский музыкант и композитор, выдающийся мастер игры на дудуке Дживан Гаспарян. О смерти сообщил внук и полный тезка артиста в Facebook.

«С глубокой болью пишу о своей большой потере. Да упокоит Бог твою душу на небесах», — написал Гаспарян-младший. Маэстро скончался на 93-м году жизни. Причина его смерти не называется.

Дживан Гаспарян родился 12 октября 1928 года в селе Солак, Армянской ССР. В шесть лет начал самостоятельно играть на дудуке. Впоследствии он стал одним из самых известных исполнителей музыки на данном инструменте. Музыкант был автором саундтреков для многих голливудских фильмов, среди которых: «Последнее искушение Христа», «Гладиатор», «Код да Винчи», «Хроники Нарнии» и других.

В 1978 году Гаспаряну было присвоено звание «Народный артист Армянской ССР». Он лауреат американской премии «Золотой Глобус», работал с такими известными музыкантами, как Лайонел Ричи, Стинг, Питер Гэбриел, Ханс Циммер, Брайан Мэй, Борис Гребенщиков, Владимир Пресняков и Игорь Крутой. В последние годы исполнитель жил в США.