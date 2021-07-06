Работница популярного бара раскрыла секрет колготок официанток

Работница популярной сети американских баров Hooters раскрыла секрет «вечно новых» колготок официанток. На ее видео в TikTok обратили внимание в Daily Star.

Известно, что униформа персонала упомянутых заведений состоит из облегающих топов с глубоким декольте, мини-шорт и колготок телесного цвета. По словам официантки Джейд Амбер (Jade Amber), зарегистрированной в соцсети под никнеймом @jade.amberrrrr, последние изготовлены из тонкой капроновой ткани и постоянно рвутся во время смены, поэтому в комнате для сотрудников установили специальный автомат по продаже колготок.

Амбер отметила, что сотрудницы бара вынуждены ежедневно приобретать новую пару колготок на свои личные деньги, а их стоимость в вендинговом аппарате составляет пять долларов (373 рубля).

На кадрах ролика автор демонстрирует, как приобретает колготки на работе в подсобном помещении. После этого она выбрасывает испорченную пару и пытается натянуть новую, не порвав ее длинными ногтями. Публикация Амбер стала вирусной и набрала около 500 тысяч лайков.

В июне еще одна официантка Hooters показала свой способ визуально увеличить грудь ради чаевых. В TikTok-ролике девушка надевает бюстгальтер с пуш-ап эффектом, который увеличивает ее грудь на два размера. После этого она подкладывает в чашки силиконовые вставки, чтобы форма груди казалась более естественной. Затем Кирстен наносит на бюст коричневые тени для век, которые придают груди визуальный объем.