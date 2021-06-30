Официантка раскрыла способ увеличить грудь ради чаевых без операции

Официантка раскрыла способ визуально увеличить грудь ради чаевых без операции и удивила пользователей сети. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание журналисты Daily Star.

Согласно материалу, американская сеть баров Hooters славится своими официантками с пышными формами и униформой с глубоким декольте. На размещенных в сети кадрах сотрудница заведения Кирстен (Kirsten) показала, как она готовится к рабочей смене. В первую очередь, девушка надевает бюстгальтер с пуш-ап эффектом, который увеличивает ее грудь на два размера. После этого она дополнительно подкладывает в чашки силиконовые вставки, чтобы форма груди казалась более естественной. Затем Кирстен наносит на бюст коричневые тени для век, которые придают груди визуальный объем и четкий контур.

«На самом деле, в жизни у меня очень маленькая грудь, как у подростка. С помощью этого лайфхака она выглядит так, словно работа в Hooters — это мое призвание», — посмеялась Кирстен. По ее словам, благодаря своему декольте девушка зарабатывает в среднем 1300 долларов чаевых в неделю (95 тысяч рублей).

Пользователей сети удивил трюк Кирстен. «Я в шоке. Не думала что это так сложно», «Неужели все официантки так делают?», «Ого! Спасибо за совет! Выглядит очень натурально», «Вся жизнь — обман», «Зачем ты всем рассказала наш секрет!», «Гениально», — писали они.

Ранее в июне девушка с растущей с каждым годом грудью рассказала о повседневных проблемах. Согласно материалу, грудь 18-летней Ани Сент Джеймс (Anya St James) начала активно расти с 13 лет. По словам девушки, с тех пор ее бюст с каждым годом увеличивался на размер и до сих пор продолжает расти. В связи с этим, австралийка страдает от болей в спине, шее и плечах. Помимо этого, она часто сталкивается с нежелательным вниманием со стороны незнакомых людей.