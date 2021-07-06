Российские рыбопромышленники пожаловались на проблемы из-за действий Китая

Из-за ограничений на поставки рыбы в Китай на российском Дальнем Востоке сложилась критическая ситуация с загрузкой холодильных мощностей, пишет «Коммерсантъ». Для решения проблемы Ассоциация добытчиков минтая (АДМ) в конце июня попросила Россельхознадзор упростить оформление документов для экспорта.

Сейчас экспорт в Китай возможен только контейнерами, с обязательной перевалкой в порте Пусан в Южной Корее или Владивостоке. Поэтому грузоотправители столкнулись с ростом расходов до 150-200 долларов за тонну, пожаловался президент АДМ Алексей Буглак. Возросшие траты доходят до 10-15 процентов от рыночной стоимости минтая.

При этом из-за начавшейся лососевой путины ситуация с хранением рыбы может дополнительно усугубиться. Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев объяснил, что в этом году улов тихоокеанских лососей может стать одним из рекордных за всю историю наблюдений и достичь 459 тысяч тонн.

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В АДМ считают, что упрощение выдачи ветеринарных документов сократит издержки рыбаков, потому что сейчас их оформление занимает до 22 дней. В ассоциации попросили также разработать регламент оформления сертификата здоровья на транзитную продукцию, которая следует через порт Пусан в Индонезию, Вьетнам и Таиланд. Сейчас поставлять туда рыбу можно только из Владивостока после исследований в конкретных складах-холодильниках.

В Россельхознадзоре подтвердили, что рассматривают обращение АДМ. Там знают о проблемах рыбопромышленников из-за новых требований импортеров и сейчас планируют переговоры с Китаем и Южной Кореей для обсуждения условий поставок. Россельхознадзор также собирается работать над расширением рынка сбыта на ряд государств Африки и Латинской Америки.

Осенью 2020 года Китай создал проблемы для российских рыбопромышленников, ограничив экспортные поставки из-за возможного распространения коронавируса. Чтобы открыть китайский рынок для рыбы из России, в декабре в правительстве поручили начать переговоры с китайской стороной.

