Российским фермерам задумали разрешить торговлю на полях

Российским фермерам задумали разрешить торговать своей продукцией непосредственно в поле или помещениях животноводческих хозяйств. Инициативу Минсельхоза одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. До этого подобная практика была запрещена, сообщает газета «Известия».

Однако некоторые ограничения все равно будут. «Поставить торговые ряды прямо на вспаханном поле будет нельзя, — пояснил правкомиссии, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. — Но рядом с пашней вполне может появиться палатка, где и будет идти торговля фермерской продукцией».

Сейчас фермерам приходится добираться до рынков и тратиться на перевозку и хранение продуктов, что сказывается на росте цен.

Сами фермеры к подобной инициативе отнеслись благосклонно, но их смутила удаленность некоторых хозяйств. «Одно дело, когда сельхозугодье находятся вблизи от федеральной трассы. Но если нет, я сомневаюсь, что покупателю будет удобно ездить далеко», — объяснил председатель Союза фермерских винодельческих хозяйств Геннадий Опарин. Но в целом счел инициативу шагом в верном направлении.