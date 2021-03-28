В Госдуме оценили возможность отмены продуктовых санкций

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев в интервью радио «Говорит Москва» оценил возможность отмены продуктовых санкций против Запада.

«Меры эти затянутся надолго. Дело в том, что эскалация напряженности продолжается», — сказал депутат.

По его словам, новый президент США Джо Байден «еще больше направлен на эскалацию напряжения» с Россией, Китаем и Ираном. «Это до добра не доведет, это санкционная война», — констатировал Арефьев.

Предпосылок для снятия продуктового эмбарго нет, уверен он. «Я считаю, что отказываться от этого не надо только потому, что надо развивать собственное производство», — отметил депутат.

Потери от продуктовых санкций несут только западные фермеры, а в России можно выращивать абсолютно все, в том числе бананы в теплицах, добавил он. «Я даже не почувствовал, что мы отказались от каких-то западных товаров», — подчеркнул депутат.

В августе 2014 года президент России Владимир Путин ввел продовольственное эмбарго в отношении США, Евросоюза, Канады и других стран. Через год в России начали уничтожать санкционную продукцию, завезенную в обход ограничений.