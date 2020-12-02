В России исчезнет сеть дорогих продуктовых

Сеть дорогих продуктовых магазинов «Алые паруса» исчезнет с российского рынка, пишет «Коммерсантъ». Владельцы закрывают торговые точки, которые готовятся занять конкуренты.

По словам опрошенных изданием аналитиков на рынке коммерческой недвижимости, «Алые паруса» испытывают финансовые проблемы последние шесть лет, в основном из-за обвала курса рубля (и вызванного им подорожания импорта) и продуктового эмбарго, введенного российскими властями в ответ на западные санкции.

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Также сложности были связаны с проблемами основного бизнеса семьи основателя «Алых парусов» Ольги Блажко — строительной компании «Дон-строй». Еще одной причиной закрытия эксперты считают острую конкуренцию с другими премиальными сетями: «Азбука вкуса», «Перекресток» и Spar.

Ожидается, что большую часть помещений, которые до сих пор занимали магазины «Алых парусов», будет арендовать сеть «Перекресток», принадлежащая X5 Retail Group. Некоторые точки могут перейти другим продуктовым ритейлерам. В частности, историческое помещение магазина «Елисеевский» на Тверской улице в центре Москвы может заинтересовать премиальную сеть «Глобус Гурмэ», принадлежащую ресторатору Аркадию Новикову и Антону Пинскому.

«Алые паруса» были основаны Ольгой Блажко (ее сын Максим владеет «Дон-строем») в 1999 году. На пике развития сеть насчитывала 18 торговых точек, из которых к настоящему времени осталось восемь.