В Госдуме признали невозможным возврат к советской экономике

Депутат Госдумы, глава комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев в интервью радиостанции «Говорит Москва» признал невозможным возврат к советской экономике.

О вероятности возврата к прежней экономической модели депутат рассуждал в контексте вопроса государственного регулирования цен на некоторые продукты. По его словам, возврат к советским практикам негативно скажется на ассортименте товаров.

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«Во-первых, у нас нет таких структур, как госплан в Советском Союзе, их просто сегодня не существует, они разрушены и не просто разрушены демократами, само время их разрушило за ненадобностью и за ненужностью», — сказал Жигарев.

Также он назвал идею государственного регулирования цен популистской и отметил, что, хотя она будет пользоваться популярностью у части населения, последствия от ее реализации окажутся негативными.

В последнее время о возможности государственного регулирования цен на продукты питания говорили некоторые политики, чиновники и экономисты. Причиной для обсуждения стала декабрьская заморозка цен на сахар и подсолнечное масло, введенная по инициативе правительства. Срок ее действия, рассчитанный изначально до апреля, был продлен, но истек в конце июня.

