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Родственник пассажирки Ан-26 рассказал о погибшей

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Петр Майоров, дед Татьяны Майоровой, летевшей с ребенком пассажирки рухнувшего на Камчатке Ан-26, раскрыл детали личности погибшей. Своей историей ее родственник поделился в разговоре с Telegram-каналом «360tv».

По его словам, Татьяна Майорова летела в поселок Палана с семилетней дочерью, чтобы навестить больного отца. Это не первая семейная поездка в поселок — женщина ездила к отцу достаточно часто.

«Я сижу, со всеми созваниваюсь. Я один, у меня и здесь трагедия случилась со старшим сыном. Старшему было 58 лет. Умер от сердечного приступа в 2019 году. Я вообще один остался», — рассказал Майоров.

31-летняя Майорова жила в Елизово вместе с гражданским мужем и дочерью. Она окончила Петропавловский политехнический институт и работала в местной компании.

Ранее стало известно, что Ространснадзор проведет проверку «Камчатского авиапредприятия», а также Госкорпорации по организации воздушного движения после крушения самолета Ан-26 на Камчатке.

Экипаж Ан-26 перестал выходить на связь во вторник утром. На борту самолета, выполняющего рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, находились шесть членов экипажа и 22 пассажира. По предварительной информации, выживших нет. Обломки самолета были обнаружены на расстоянии 3,8 километра от аэропорта. По версии следствия, рассматриваются три причины крушения — неблагоприятная погода, техническая неисправность самолета и ошибка пилотирования.

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