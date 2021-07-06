Алексей Гореславский возглавил правление РОЦИТ

В региональной общественной организации «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ) сменили руководство и объявили о грядущих преобразованиях в деятельности. Решения были приняты в ходе внеочередного собрания центра, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Правление РОЦИТ возглавил медиаменеджер в области интернет-коммуникаций, генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский, а должность директора РОЦИТ занял Рустам Сагдатулин, который ранее занимал пост замгендиректора АНО «Диалог».

Также в организации объявили новый состав правления, куда вошли президент Фонда информационной демократии Илья Массух, президент Ассоциации больших данных Анна Серебряникова, директор по стратегическому развитию медиапроектов Rambler&Co Георгий Каптелин, заместитель главного редактора МИА «Россия Сегодня» Наталья Лосева, заместитель главного редактора ТАСС Дарья Пенчилова, генеральный директор «Медиалогии» Александр Волков, директор по маркетингу Brand Analytics Василий Черный, генеральный директор Mediascope Руслан Тагиев, директор по работе с госсектором Mail.ru Дмитрий Комендантов, а также декан факультета права ВШЭ Вадим Виноградов и другие специалисты.

В первую очередь в 2021-м году РОЦИТ собирается максимально масштабировать деятельность при поддержке обновленного состава руководства и на основе накопленного за 25 лет работы опыта. В частности, отметил Рустам Сагдатулин, центр займется актуальными проблемами интернета: кибербезопасностью, безопасным интернетом, а также защитой прав пользователей в цифровой среде (от мошенников и от неправомерных действий медиаплатформ).

РОЦИТ является старейшей общественной организацией в сфере интернета. С 1996 года центр занимается созданием дружественной интернет-среды, а также популяризирует цифровые технологии. В настоящий момент организация представляет интересы российских пользователей сети и работает над созданием ресурса, на платформе которого стало бы возможным взаимодействие между пользователями, представителями бизнеса и государством, в том числе ради решения актуальных вопросов из области IT.

