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В Одессе утонул генерал

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Валерий Курников
Валерий Курников
Фото: ГПСУ

В Одессе при невыясненных обстоятельствах утонул генерал Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Валерий Курников. Об этом сообщает «Страна.ua».

Курников погиб 5 июля на пляже на 13-й станции Фонтана, где отдыхал вместе с семьей. Очевидцы рассказали, что видели, как он плыл к волнорезу. Позже его тело обнаружили без признаков жизни.

ГСПУ подтвердила информацию о смерти генерала. Как рассказали в ведомстве, во время событий в Крыму в 2014 году Курников был заместителем начальника Азово-Черноморского регионального управления по тылу.

«В Симферополе он собирал вокруг себя семьи военнослужащих, которым помогал выбраться на материк. Также обеспечил сохранение и передачу ценной служебной информации», — заявили в ГСПУ.

Похороны состоятся 6 июля на территории управления Одесского пограничного отряда.

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