Россиянка стала жертвой нападения в США 26 июня этого года. Полиция Нью-Йорка объявила в розыск подозреваемого, передает телеканал CBS.

Инцидент произошел 26 июня на Манхэттене. Правоохранители опубликовали видеоролик, на котором запечатлено нападение мужчины на двух женщин. Одну из них он толкнул строительные леса и повалил на тротуар, чтобы отнять сумку. У 31-летней пострадавшей зафиксировали глубокие порезы на затылке, ее госпитализировали. Ее 33-летняя подруга также получила удар в лицо.

Свидетельница происшествия Адриана Мариэлла рассказала телеканалу, что гуляла с собакой неподалеку и пришла женщинам на помощь, впустив их в подъезд своего дома. По ее словам, это могло спасти их, так как мужчина, покинувший место нападения, чуть позже снова туда вернулся. «Затылок туристки был весь в крови, она была серьезно ранена», — подчеркнула Мариэлла.

🚨WANTED for ATTEMPTED ROBBERY: Do you know this guy? On 6/26/21 at 9:30 PM, in front of 236 West 15th St in Manhattan, the suspect assaulted two women and attempting to remove one of the victim's purse. Any info? DM @NYPDTips, or anonymously call them at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/JD1kEzGgcZ — NYPD NEWS (@NYPDnews) July 6, 2021

Ранее неизвестный с ножом напал на россиян в Стамбуле. Пострадавших отправили в больницу, угрозы их жизни нет. По предварительным данным, нападавшим являлся сборщик мусора Хасан Хюсейн Й.