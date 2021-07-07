Раскрыта оптимальная частота стирки разных предметов одежды

Работница компании по переработке вещей раскрыла оптимальную частоту стирки различных предметов гардероба. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Австралийка Алексис Тодоровски (Alexis Todorovski) рассказала о главных ошибках, которые люди совершают во время очищения верхней одежды в холодное время года. Оказалось, что шапки, шарфы и перчатки необходимо стирать чаще остальных вещей — по крайней мере раз в неделю. «Важно помнить, что именно они постоянно соприкасаются с кожей», — пояснила эксперт.

В то же время Тодоровски подчеркнула, что шерстяные свитера и джемперы, напротив, лучше реже подвергать механической чистке: их достаточно стирать каждые две-три носки в режиме деликатной стирки. При этом толстовки и спортивные штаны необходимо отправлять в стиральную машину после пяти носок или каждого занятия спортом.

Вдобавок выяснилось, что пиджаки можно носить четыре-пять раз до стирки, а одежду из флиса — шесть или семь раз. Реже всего необходимо стирать пальто, куртки и пуховики, а именно, один раз в год перед летним сезоном. Джинсы, по словам специалистки, требуется стирать как можно реже, а появившиеся загрязнения очищать влажной салфеткой.

Ранее в мае блогерша Лиз Амайя также поделилась информацией об оптимальной частоте стирки полотенец. Так, большие полотенца, используемые для тела после душа, нужно стирать после каждых трех применений. При этом эксперт отметила, что полотенца меньшего размера, например кухонные, необходимо стирать ежедневно.