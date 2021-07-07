Раскрыты популярные уловки для обмана покупателя в магазинах

Издание «Главред» со ссылкой на материалы Obozrevatel раскрыло, какие популярные уловки для обмана покупателей используют продавцы в магазинах.

Так, вероятность обмана возрастает, если в момент покупки товара покупатель находится в нетрезвом состоянии или разговаривает по мобильному телефону. Риск также возрастает в ситуации большого числа покупок.

Всего издание перечислило четыре способа обмана покупателя. Первый из них — лишний товар в чеке. Такая ситуация происходит, если кассир хочет что-то купить, однако не планирует сам оплачивать эту покупку. В таком случае к покупателю добавится лишний товар.

Другой способ обмануть покупателя — заменить одну купюру на другу. Например, если клиент отдает одну купюру, а кассир ему дает сдачу, как будто изначально у этой купюры был другой номинал. При этом доказать, что кассир это сделал специально, сложно. Поэтому покупателям рекомендуется самим всегда проверять сдачу.

Еще один способ обмана может эффективно сработать в крупных торговых сетях. Во время расчета кассир говорит, что у него якобы нет сдачи — и не додает покупателю от 30 до 70 копеек. Покупатель не придаст этой сумме значения, однако если в месяц таких покупателей будет много, то выручка магазина может заметно вырасти.

Также иногда в магазинах можно встретить разные цены на полке и на кассе. В такой ситуации нужно просить оплаты товара по цене из торгового зала.

Ранее эксперты предостерегли от обмана в продуктовых магазинах. Они раскрыли приемы, которые торговые сети используют в корыстных целях. Так, особая атмосфера в торговом зале создается благодаря музыке, визуальному оформлению витрин и рекламе товаров. Для этого применяются «съедобные» запахи, бесплатные дегустации, товары со скидкой и тематические подборки товаров. Кроме того, продавцы нередко навязывают покупателю просроченную продукцию или малопопулярные товары.