В Санкт-Петербурге проведут марафон классической музыки

В Летнем саду Санкт-Петербурга 10 июля проведут марафон классической музыки. О культурной программе разузнали журналисты «Фонтанки».

Среди участников музыкальной части марафона будут представлены трио мандолин «Фейерверк», струнный квартет «Allegro Санкт-Петербург», струнный ансамбль «Ave Musica», камерный оркестр «Неоклассика», камерный струнный оркестр «Chamberries», а также другие исполнители и коллективы.

Кроме популярной классики в лице произведений Чайковского, Вивальди, Генделя, Баха, Моцарта и других композиторов, гостей пообещали порадовать танцами. В частности, основательница Школы классического танца балерина Наталья Давыдова и ее ученицы исполнят танго, джигу, качучу, русский танец.

Завершит марафон певица и актриса Злата Гоголь. Она споет арии и романсы русских и европейских композиторов, таких как Г. Перселл, Ф. Шуберт, А. Понкьелли, А. Рубинштейн, Ж. Массне, А. Даргомыжский и Р. Леонкавалло.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербургский театр Комедии имени Акимова подарит два билета на постановку «Это Питер, детка!», которая пройдет 15 июля. Желающим принять участие в конкурсе необходимо до 11 июля опубликовать в Instagram видео reels о культурном и веселом времяпрепровождении в Санкт-Петербурге, а также подписаться на аккаунты театра в соцсетях.