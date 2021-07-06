Повеселившимся в Санкт-Петербурге подарят билеты на спектакль

Санкт-Петербургский театр Комедии имени Акимова подарит два билета на постановку «Это Питер, детка!», которая пройдет 15 июля. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Желающим принять участие в конкурсе необходимо до 11 июля опубликовать в Instagram видео reels о культурном и веселом времяпрепровождении в Санкт-Петербурге. Конкурсантам также понадобится подписаться на аккаунты театра @teatr_komedii_akimova и @_jm_show, отметив их в публикации.

«Это Питер, детка!» — музыкальная комедия, в спектакле принимает участие джазмен Билли Новик.

5 июля сообщалось, что в Новосибирске начали дарить билеты на выставку в местный краеведческий музей за прививку от коронавируса. Подарок вручают прошедшим вакцинацию с 3-го по 31 июля.

