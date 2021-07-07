Клиентов начали стричь огнем в парикмахерской Антальи

В одной из парикмахерских Турции появилась услуга пирофорез — стрижка огнем. Результаты работы мастеров бабершопа опубликованы в его TikTok-аккаунте.

На размещенных роликах демонстрируется процесс подготовки и проведения процедуры в заведении Barbersking в курортном городе Анталья. Так, в первую очередь мастер обычным образом промывает волосы клиента, наносит увлажняющую маску, делает массаж головы, а затем переходит к стрижке.

Для этого он посыпает голову специальной пудрой и поджигает. Пока горит пламя, барбер быстрыми движениями избавляется от ненужных прядей с помощью двух расчесок. В конце сеанса для закрепления эффекта мастер обрабатывает волосы защитным средством.

Как заверяют сотрудники парикмахерской, описанный вид стрижки является полностью безопасным, придает кончикам здоровый вид и стимулирует рост волос.

В 2018 году стало известно об индийском парикмахере, который также поджигал клиентам волосы во время стрижки. Очевидец снял видео в местном салоне города Хайдарабад, на кадрах которого барбер стрижет волосы клиенту, используя вместо ножниц только огонь и расчески.