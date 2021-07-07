Особый подход к российским компаниям признали правильным

Правительство признало правильным подход, практикуемый к российским компаниям-резидентам особых экономических зон (ОЭЗ), пишет «Коммерсантъ».

Премьер-министр Михаил Мишустин посетил ОЭЗ «Томск» и осмотрел продукцию предприятий-резидентов. При этом глава правительства не давал оценок деятельности конкретной зоны и механизма ОЭЗ в целом.

Однако это в своем отчете сделало Минэкономразвития, проанализировавшее некоторые параметры действия ОЭЗ. По данным ведомства, в 2020 году в 33 действующих в России ОЭЗ было инвестировано 86,7 миллиарда рублей, что на 15 процентов больше, чем годом ранее.

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Также за прошлый год было создано 5,4 тысячи новых рабочих мест, что на 86 процентов выше плановых показателей. Объем выручки резидентов ОЭЗ достиг 287,9 миллиарда рублей — вдвое выше прогноза.

При этом объем платежей резидентов ОЭЗ в бюджет и внебюджетные фонды — через налоги, таможенные и страховые отчисления — составил 185,4 миллиарда рублей и превысил величину государственных вложения в инфраструктуру зон (176,1 миллиарда).

Такое соотношение зафиксировано впервые за последние годы, из чего Минэкономразвития сделало вывод о том, что ОЭЗ «подтвердили устойчивость в кризис».

В России на данный момент работают 33 особых экономических зоны. Их резидентам предоставляются различные льготы, в том числе по налогам, страховым отчислениям, таможенным платежам. Так государство стимулирует развитие бизнеса и приток компаний в отдельные регионы.