Экономику Кавказа поручили вывести из тени

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил повысить инвестиционную привлекательность Северного Кавказа и вывести его экономику из тени. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

В нем говорится о необходимости разработать к 1 июля модель господдержки инвестиционной привлекательности Северокавказского федерального округа (СКФО). Ответственными за это Мишустин назначил Министерство экономического развития и Министерство финансов.

Материалы по теме Ненасытные. Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты? Высокогорный бюджет. Северному Кавказу решили дать еще больше денег. Почему все прошлые планы его развития не сработали?

К 1 августа те же ведомства совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС) должны разработать систему мер по уменьшению доли теневого сектора в экономике региона.

Кроме того, Минэкономразвития поручено подготовить предложения об условиях предоставления земельных участков на территории особых экономических зон СКФО под нужды стратегических инвесторов.

В апреле Счетная палата подготовила доклад об итогах деятельности институтов развития СКФО за последние 10 лет. По данным аудиторов, ведомства не смогли достичь положительного влияния на производительность отдельных отраслей и экономики региона в целом. С 2011 года валовый региональный продукт снизился на 2,6 процента.