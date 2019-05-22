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Кавказ задолжал за газ миллиарды рублей

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Просроченная задолженность конечных потребителей Северного Кавказа за газ на 1 января 2019 года составила 93,9 миллиарда рублей, передает «Интефакс» данные из доклада начальника департамента 314 (маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов) «Газпрома» Геннадия Сухова.

По отношению к январю 2018 года рост составил 10,4 процента. Из этой суммы на долг населения приходится 68,6 миллиарда рублей, теплоснабжающих организаций — 15,8 миллиарда рублей, электроэнергетики — 1,3 миллиарда рублей, бюджетных потребителей — 0,8 миллиарда рублей. Прочие потребители задолжали 7,3 миллиарда рублей.

По состоянию на 1 мая 2018 года «Газпром» оценивал уровень задолженности на Северном Кавказе в 37,3 миллиарда рублей.

Как отметил Сухов, регионы Северного Кавказа потребляют только 7 процентов в структуре поставок газа, при этом генерируют 52,1 процента задолженностей. По его словам, «Газпром» ведет планомерную работу по сокращению задолженности.

В прошлом году было направлено более 15,7 тысячи заявлений о нарушениях в сфере газопотребления на территории республик Северного Кавказа, возбуждено свыше семи тысяч уголовных и административных дел, вынесено более пяти тысяч решений о привлечении к ответственности за противоправные действия.

Ранее глава Минкавказа Сергей Чеботарев назвал основной причиной роста долгов за газ и электричество на Северном Кавказе теневую экономику. По его словам, плата за нелегальное потребление энергетических ресурсов нелегальными предприятиями переносится на граждан. В результате теневой бизнес приводит к росту задолженности региона.

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