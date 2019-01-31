Массовые хищения газа выявлены в Дагестане

Прокуратура выявила факты массовых хищений газа в Дагестане. Об этом сообщил в четверг, 31 января, прокурор республики Денис Попов, передает РИА Новости.

По его словам, нарушения вскрылись в ходе «беспрецедентных по своему масштабу» обысков на 960 объектах газопотребления.

Возбуждено восемь уголовных дел, в том числе в отношении руководителей газоснабжающей организации и ее территориальных участков.

Правоохранительные органы также проверяют условия транспортировки и оборота газа и нефтепродуктов.

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Попов указал, что совместные проверки предприятий газовой сферы проводились прокуратурой, МВД и ФСБ после того, как было выявлено мошенничество с необоснованным начислением долгов за газ населению Каякентского района Дагестана.

Инспекция должна была установить объемы реального потребления топлива местными теплицами, пояснил прокурор.

30 января СК заявил, что по делу сенатора Рауфа Арашукова и его отца, советника генерального директора компании «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова, могут также задержать нескольких руководителей газовых компаний Северного Кавказа. По версии следствия, Арашуков-старший, которого также называют газовым королем, причастен к длившимся на протяжении нескольких лет хищениям природного газа на сумму более 30 миллиардов рублей.

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