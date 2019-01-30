Анонсированы чистки в структурах «Газпрома»

По делу задержанных члена Совета Федерации (СФ) Рауфа Арашукова и его отца, советника генерального директора компании «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова, могут также задержать нескольких руководителей газовых компаний Северного Кавказа. Об этом сообщила представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко, передает в среду, 30 января, РИА Новости.

По ее словам, планируется задержание главы «Газпром газораспределение Астрахань» Руслана Арашукова, бывшего руководителя «Газпром межрегионгаз Черкесск» Гузера Хашукаева, а также гендиректора компаний «Газпром межрегионгаз Ставрополь» и «Газпром газораспределение Ставрополь» Игоря Травинова и его первого заместителя Николая Романова. «В рамках уголовного дела о хищении природного газа ПАО "Газпром" в настоящее время проводятся следственные действия с рядом руководителей предприятий газовой отрасли Северо-Кавказского федерального округа», — уточнили в СК.

Петренко заметила, что у Арашуковых были сообщники в региональных структурах топливно-энергетического комплекса (ТЭК), в частности они помогали заключать договоры на поставку большего количества газа, чем было необходимо. «После этого они похищали газ, реализовывая его компаниям и физическим лицам за наличный расчет. Ими создавались условия для хищения газа, поставленного несуществующим потребителям», — пояснила она.

Материалы по теме Сенатора с Кавказа задержали на заседании Его обвиняют в убийствах и призывах к свержению власти

В СК добавили, что Рауль Арашуков также использовал свои связи, чтобы назначать родственников и знакомых на должности в структурах северокавказского ТЭК.

Ранее стало известно, что Арашуков-младший не признал свою вину в инкриминируемых преступлениях.Он заявил, что ни в чем не виноват и надеется на справедливое разбирательство.

Рауф Арашуков был задержан 30 января в ходе заседания СФ в присутствии генерального прокурора Юрия Чайки и председателя СК Александра Бастрыкина. Генпрокурор зачитал сенатору от Карачаево-Черкесии список обвинений, среди которых заказные убийства и дестабилизация обстановки в КЧР. Все члены СФ, кроме одного воздержавшегося, проголосовали за снятие с Арашукова-младшего неприкосновенности.

Позднее в Санкт-Петербурге был также задержан Рауль Арашуков. По версии следствия, он причастен к длившимся на протяжении нескольких лет хищениям природного газа на сумму более 30 миллиардов рублей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!