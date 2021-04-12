В Северный Кавказ вложат еще почти 200 миллиардов рублей

Правительство России продлило госпрограмму развития Северного Кавказа на пять лет, теперь она должна завершиться не в 2025 году, а в 2030-м. Вложить в регион в эти сроки предполагается еще 196 миллиардов рублей, сообщает «Коммерсантъ».

Сумма вложений по сравнению с предыдущими планами выросла. Так, в 2021 году вместо 13,5 миллиарда на Северный Кавказ уйдет 17,4 миллиарда, а в 2022-м финансирование увеличено с 12 миллиардов до 13,8 миллиарда рублей.

Дополнительные средства направят на поддержку туризма. Только в текущем году эти расходы вырастут почти в два раза — с 4,8 миллиарда до 9,1 миллиарда рублей. Больше получат и инвестпроекты (3,6 миллиарда против 2,9 миллиарда рублей).

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Главным механизмом развития инвестиций в регионе является участие корпораций развития в уставном капитале инвесторов. Еще в конце 2020 года Минэкономразвития признало, что такая схема не слишком эффективна. Отбор проектов был непрозрачным, госинвестиции привлекались плохо, их реализация почти не контролировалась.

Еще более негативную оценку деятельности корпораций развития в регионе дала Счетная палата. По оценке аудиторов, все они остались хронически убыточными и не помогли не только региону в целом, но даже тем отраслям, которые были отобраны для поддержки. С 2014-го года они получили 73 миллиарда рублей, и тем не менее темпы роста реального валового регионального продукта составляли минус 2,6 процента.

В ведомстве указали, что институты ставили нереалистичные KPI, а также тратили средства на проекты, которые потом, после трат миллиардов рублей, попросту закрывали. А кроме того, созданные в регионе особые экономические зоны (ОЭЗ) не заинтересовали бизнес — привлечено в десять раз меньше денег, чем планировалось.

Ранее сообщалось, что, несмотря на хронические неплатежи и многомиллиардные долги, «Газпром» собирается довести уровень газификации Чечни до 100 процентов. Между тем дополнительные средства понадобились «Россетям», иначе Северный Кавказ останется без поставок электроэнергии. Дело в том, что местные поставщики не в состоянии обеспечить собираемость средств с конечных потребителей, из-за чего долги постоянно растут.