Rolex убитого премьер-министра Израиля продали за миллионы рублей

Роскошные часы убитого шестого и одиннадцатого премьер-министра Израиля, лауреата Нобелевской премии мира Ицхака Рабина, ушли с молотка за миллионы рублей. Об этом сообщает The Times of Israel.

Речь идет о серебристых часах с черным циферблатом швейцарского бренда Rolex, которые когда-то принадлежали бывшему политику. Известно, что аксессуар представили в аукционном доме Tiroche в Герцлии за 94,4 тысячи долларов (семь миллионов рублей).

Подлинность изделия подтвердил сын Рабина и его супруги Ли — Юваль Рабин. Он подписал документ, в котором говорится, что часы были приобретены его родителями во время поездки в Вашингтон, округ Колумбия, в 1972 году.

Отмечается, что часы приобрел проживающий в США бизнесмен, который является гражданином Израиля.

Премьер-министр Ицхак Рабин был убит 4 ноября 1995 года во время выступления на митинге в Тель-Авиве. В него трижды выстрелил студент-еврей Игаль Амир. Причиной убийства стало участие Рабина в урегулировании палестино-израильского конфликта. В результате Амира приговорили к пожизненному заключению.

В январе стало известно, что часы Rolex президента США Джо Байдена оказались дороже часов предыдущих глав США. Папарацци запечатлели политика в часах швейцарского бренда Rolex модели Datejust за семь тысяч фунтов стерлингов (711 тысяч рублей). Отмечалось, что Билл Клинтон и Джордж Буш-младший предпочитали часы американской марки Timex, а Барак Обама — аксессуары брендов Shinola и Jorg Gray.