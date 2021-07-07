Россию захлестнула волна банкротств

В первой половине 2021 года Россию захлестнула волна корпоративных банкротств, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Федресурса. Рост числа компаний, признанных несостоятельными, отмечен впервые с 2017-го.

Согласно официальным данным, с января по июнь в России обанкротилось на 9,2 процента больше компаний, чем за аналогичный период прошлого года. Их общее количество достигло 4,9 тысячи. При этом оно по-прежнему меньше показателя первого полугодия докризисного 2019-го — на 19,2 процента.

Материалы по теме Новое величие. Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает? Ненасытные. Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?

Рост числа корпоративных банкротств отмечался в России с 2012 года и достиг пика в 2017-м, затем оно стало снижаться. В прошлом году на фоне введения режима нерабочих дней и моратория на банкротства было зафиксировано рекордно низкое количество компаний, признанных несостоятельными, — 9,9 тысячи.

При этом число кредиторов, подавших судебные иски или сообщивших о намерении добиваться банкротства своих должников, с января по июнь нынешнего года выросло на 30 процентов.

Опрошенные изданием юристы называют в качестве причин такой тенденции снятие ограничений на банкротство, последствия пандемии коронавируса и введенных для борьбы с его распространением мер, а также общий спад в глобальной и национальной экономике.

В свою очередь число обанкротившихся физических лиц в первом полугодии показало двукратный рост по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. С января по июнь оно достигло 88 тысяч.