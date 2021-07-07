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Двухлетний ребенок умер во время тихого часа в российском детском саду

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Фото: Арам Нерсесян / РИА Новости

В Челябинске в частном детском саду во время тихого часа умер двухлетний ребенок, сообщает «Пятый канал».

Что стало причиной скоропостижной гибели, пока неясно. «Телесных повреждений на теле несовершеннолетнего нет. Не исключается возможность врожденного заболевания», — сообщили в Следственном комитете России по Челябинской области.

Отмечается, что предварительные результаты судебно-медицинской экспертизы еще неизвестны.

В декабре прошлого года в детском саду села Казаново Шилкинского района Забайкальского края умер четырехлетний мальчик. По версии следствия, около 14:00 ребенку стало плохо, на что обратила внимание воспитательница. Она вызвала скорую и сообщила о произошедшем родителям мальчика. По дороге в больницу он скончался.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»).

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