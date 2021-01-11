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Учительница умерла на уроке в российской школе

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Фото: 53school.ru

Учительница информатики в одной из школ Курска умерла во время урока в первый день учебы после зимних каникул, пишет издание «ДДД» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Во время занятий со старшеклассниками женщина почувствовала себя плохо, ей быстро вызвали скорую. На вызов приехала реанимационная бригада, но педагог скончалась.

«Скоропостижно скончалась учитель информатики Елена Александровна Кобелева. Прибывшие на место врачи приложили все усилия, оказывая первую медицинскую помощь. Педагога спасти не удалось», — сообщили в горадминистрации.

Преподавательнице был 41 год, уточняет «Курская правда». Причина смерти устанавливается.

В середине декабря в детском саду Забайкальского края умер четырехлетний мальчик. Ребенку стало плохо днем, и воспитательница вызвала скорую. По дороге в больницу он скончался.

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