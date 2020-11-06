Московская школьница умерла во время урока

Московская школьница скончалась на уроке после того, как почувствовала себя плохо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Москве Юлию Иванову.

Она добавила, что следствие осматривает место происшествия, а также опрашивает сотрудников школы. «Проводится доследственная проверка по факту смерти ребенка», — сказала Иванова.

Ранее старшеклассник умер в одной из школ Магнитогорска Челябинской области. Молодому человеку было 17 лет. Смерть наступила на уроке днем. При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено, отметили в СК.