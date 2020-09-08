Здоровый российский 11-классник умер от сердечного приступа на физкультуре

В Тюмени здоровый ученик 11 класса умер на уроке физкультуры от сердечного приступа. Об этом сообщается на сайте регионального оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией.

По данным оперштаба, подросток почувствовал себя плохо во время бега. Он остановился, присел и упал. Ему пытались оказать первую помощь школьный медработник и две бригады скорой помощи, однако реанимировать его не удалось.

«Как сообщили в городском департаменте образования, у юноши была основная группа здоровья, он занимался спортом, регулярно проходил медосмотр. Перед уроком жалоб на здоровье не было. Предположительная причина смерти — сердечно-сосудистая недостаточность», — уточнили в оперштабе.

Региональное управление Следственного комитета проводит проверку по факту смерти мальчика.

Ранее учащийся третьего курса Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге также скончался во время сдачи норматива по бегу. Он упал на третьем километре во время физподготовки. Врачи пытались оказать ему помощь, но спасти курсанта не удалось. Предварительная причина смерти — остановка сердца.