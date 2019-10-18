Российская учительница умерла во время детского конкурса

В Челябинске учительница начальных классов школы №39 умерла в учебном заведении 17 октября. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета образования, передает ТАСС.

Женщине был 61 год. Ей стало плохо на уроке, детей вывели и вызвали скорую помощь. До приезда скорой учительнице пытался помочь школьный врач, но все усилия не помогли.

В комитете образования отметили, что у женщины была средняя рабочая нагрузка. Администрация школы характеризовала ее положительно.

Как пишет «Комсомольская правда», инцидент произошел во время детского конкурса художественного чтения. Директор школы Светлана Урванцева уточнила, что во время очередного выступления у педагога случился сердечный приступ, она упала. Урванцева добавила, что умершая учительница была очень опытным и ответственным работником.

В июне в Курганской области от передозировки наркотиками умер учитель физкультуры в сельской школе. По данным издания, педагог поступил в больницу с передозировкой вместе со своим знакомым. Второго мужчину врачам удалось спасти. Уточняется, что педагог употреблял наркотики более десяти лет.

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