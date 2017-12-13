Учительница начальных классов умерла на уроке

Учительница начальных классов школы №84 в Тольятти Ольга Тропак умерла во время урока. Об этом сообщает «Комсомольская правда в Самаре» со ссылкой на представителей учебного учреждения.

По словам родителей учащихся, преподавательнице было 49 лет. По предварительным данным, причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб. Инцидент произошел 12 декабря, уточняет 63.ru.

«В класс прибежал мальчик и сказал, что их учительница — Ольга Степановна, упала со стула на пол. Наш педагог сразу же вызвала скорую. Племянники говорят, что они сначала даже не поняли, что случилось. Дети подумали, что Ольга Степановна просто хочет их напугать», — рассказала изданию Наталья Морозова, отметив, что это большая потеря для школы.

Коллеги выразили сожаление о том, что потеряли «талантливого педагога, учителя, друга с которым шли рука об руку более 15 лет», с момента основания школы, а дети — «классную маму», которым она «умела привить любовь к знаниям», передает издание. По их словам, раньше на сердце преподавательница не жаловалась. У нее остался муж.

В конце октября после почти 24 часов дежурства в Ангарском перинатальном центре скончалась акушер-гинеколог Оксана Кивлева. Тело женщины, пришедшей с суточной смены, родственники обнаружили спустя сутки у нее дома.

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