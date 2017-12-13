Россия
 
Все круги новостного ада. Подпишись на дьявольский Telegram «Ленты.ру»!→
Последние новости
Опубликованы результаты перепроверки допинг-проб с Олимпиады-2006
Россиянина лишили возможности покататься на купленном Bugatti
Назван способ избавиться от ожирения
Постиравший кота Рыжика в машинке мужчина пойдет под суд
Раскрыты подробности смерти бывшей участницы «Дома-2»
Спасатели и священник вытащили из пруда коня  
Лебедев ответил недовольному его дизайном хозяину бургерной

Учительница начальных классов умерла на уроке

Перейти в «Мою Ленту»
Ольга Тропак
Ольга Тропак

Учительница начальных классов школы №84 в Тольятти Ольга Тропак умерла во время урока. Об этом сообщает «Комсомольская правда в Самаре» со ссылкой на представителей учебного учреждения.

По словам родителей учащихся, преподавательнице было 49 лет. По предварительным данным, причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб. Инцидент произошел 12 декабря, уточняет 63.ru.

«В класс прибежал мальчик и сказал, что их учительница — Ольга Степановна, упала со стула на пол. Наш педагог сразу же вызвала скорую. Племянники говорят, что они сначала даже не поняли, что случилось. Дети подумали, что Ольга Степановна просто хочет их напугать», — рассказала изданию Наталья Морозова, отметив, что это большая потеря для школы.

Коллеги выразили сожаление о том, что потеряли «талантливого педагога, учителя, друга с которым шли рука об руку более 15 лет», с момента основания школы, а дети — «классную маму», которым она «умела привить любовь к знаниям», передает издание. По их словам, раньше на сердце преподавательница не жаловалась. У нее остался муж.

В конце октября после почти 24 часов дежурства в Ангарском перинатальном центре скончалась акушер-гинеколог Оксана Кивлева. Тело женщины, пришедшей с суточной смены, родственники обнаружили спустя сутки у нее дома.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Большая потеря для школы»: в Тольятти во время урока умерла педагог начальных классов
В Тольятти в школе во время урока умерла учительница начальных классов
Акушер-гинеколог умерла после суток работы в роддоме Ангарска
Другие материалы рубрики
Россия00:21Сегодня

«Дикие люди проявили дикость — удивляться нечему»

Студента заставили извиниться, но он готов продолжить спор с кавказцами
16:04Сегодня

Госдума ужесточила наказание для живодеров

16:2712 декабря

Волну телефонного терроризма сочли кибернападением из Сирии

16:17Сегодня

Петербуржец на камеру жестко поглумился над бездомным дедом

Россия00:0512 декабря

«Если тебе не на работу — пей»

Почему русские рабочие не могут жить счастливо
14:47Сегодня

Раскрыта роль верховного главнокомандующего России в сирийском конфликте

13:1411 декабря

Путин приказал выводить войска из Сирии

13:12Сегодня

Кремль ответил на сомнения в победе российской группировки в Сирии

Россия00:02 6 декабря

Смеяться грешно

Кто надрывает животы на концертах Петросяна: беспощадный репортаж из преисподней
15:10Сегодня

За желание пристроить детей в хорошую школу уральцы поплатились судимостью

08:0711 декабря

Одна из хабаровских живодерок вышла замуж в тюрьме

08:56Сегодня

Более трети россиян с оптимизмом заглянули в будущее

Россия
«Дикие люди проявили дикость — удивляться нечему»
Студента заставили извиниться, но он готов продолжить спор с кавказцами
Госдума ужесточила наказание для живодеров
«Если тебе не на работу — пей»
Почему русские рабочие не могут жить счастливо
Смеяться грешно
Кто надрывает животы на концертах Петросяна: беспощадный репортаж из преисподней
Петербуржец на камеру жестко поглумился над бездомным дедом
Раскрыта роль верховного главнокомандующего России в сирийском конфликте
Кремль ответил на сомнения в победе российской группировки в Сирии
Все материалы
Мир
Они ушли
Русские покидают Сирию. Там остаются тысячи террористов, а войне не видно конца
«Этим проклятым американцам мы еще покажем!»
Афганцы полюбили русских и возненавидели США
Греция решила выдать США обвиняемого в отмывании миллиардов долларов россиянина
ООН сообщила о продолжающихся пытках в Гуантанамо
Кровавый конвейер
На Гаити круглый год режут и свежуют скот
Реджеп Тайип ЭрдоганВ спину не больно
Россия забыла обиды и взахлеб дружит с Турцией
Разгромленное «Исламское государство» напало на Дамаск
Все материалы
Бывший СССР
Нил УшаковЗа двумя зайцами
Мэр Риги Ушаков забыл о русских и поглядывает на Запад
Названы острейшие проблемы украинской армии
Евросоюз потребовал от украинских борцов с коррупцией «быть потише»
В Киеве заговорили о прекращении железнодорожного сообщения с Россией
Автобусы из ДНР оказались российского производства
На Украине решили судить работников за требование повысить зарплату
Саакашвили захотел стать премьер-министром Украины
Все материалы
Экономика
Дональд ТрампСвоих не бросаем
План Трампа: спасти богатых и сэкономить на бедных
Входит и не выходит
Сложно ли попасть в крупную сеть и что бывает с теми, кто встал на ее полку
За каждой бутылкой водки в России будут следить с помощью блокчейна
ВЭБ и SREI согласовали условия создания инновационного фонда
Россияне начали сметать полки магазинов перед Новым годом
Холдинг Эдуарда Худайнатова инвестирует в развитие угольной отрасли Хакасии
Банк России задумался о покупке небоскреба
Все материалы
Силовые структуры
Бандитский спецназ
Главный киллер ореховских знал толк в конспирации и технологиях
Судьба офицера
Полицейский убил коллегу, покончил с собой и оставил сиротами троих детей
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
В «Матросской тишине» обнаружили VIP-камеры
Российский мэр попал в колонию за разбой в подъезде
Омский боец ММА задушил буксировочным тросом владельца Lexus ради машины
Работника столичного автосервиса нашли без головы, конечностей и полового органа
Все материалы
Наука и техника
«Караваны русов доходили до Багдада»
Украинский историк про Русь с маленькой буквы
Пробила дно
Планета-пришелец расколола Землю и сдвинула континенты
Проект наземной мобильной версии электромагнитной пушкиИ так сойдет
Америка прекратила разработку сдерживающего Россию оружия
В Антарктиде нашли «инопланетные» микроорганизмы
Назван способ избавиться от ожирения
Раскрыта польза голодания
У египетской мумии обнаружили рак
Все материалы
Спорт
Антон ШипулинПогнали: Россия поедет на Олимпиаду
Спортсмены выступят под нейтральным флагом, но есть и другой вариант
И так дома посидят
Российскую сборную пугают дисквалификацией. Но доказательств пока нет
Фанат обнажил интимные части тела перед спартаковцами и сделал «Зенит» беднее
Опубликованы результаты перепроверки допинг-проб с Олимпиады-2006
Робот сел за руль и повез олимпийский огонь
Победитель «Тур де Франс» объяснил положительную допинг-пробу
Четырехкратный победитель «Тур де Франс» попался на допинге
Все материалы
Культура
«За деньги девчонки торгуют любовью»
Чему научили нас первые советские рэперы
Есть почитать че?
Библиотека как мир, гуки и геи в беде, сразу два Линча: топовый артхаус на 2A17
Слишком много знали
Кто предсказал гибель «Титаника», теракт 11 сентября и тоталитаризм
Шнуров объявил песню Бузовой саундтреком года и нашел там путь России
Американцы посмотрели «Крым» и пожалели
Власти прояснили судьбу урны с прахом Хворостовского
Привезенный в Россию украинский фильм о Донбассе проверят на экстремизм
Все материалы
Интернет и СМИ
Не зашло: кавказцы заставили Comedy Woman извиниться
После шутки об ингушке-эскортнице они атаковали офис ТНТ
Застрявший головой в микроволновке блогер поплатится за собственную глупость
Бузовой не снилось
Участники американского «Дома-2» заработали миллионы на сексе и чистке туалетов
Уличная магия
Иногда все самое необычное происходит прямо у вас под носом
Обгадившийся в подгузник ребенок массово атаковал пользователей сети
Twitter пригрозили заблокировать в России через сутки
Знаменитости передумали дружить со школьником со странным носом из-за расизма
Все материалы
Ценности
С новым хайпом
Кроссовки-носки и кепки миллиардера: в 2017 году нам не запретили красиво жить
«Я послушная жена и нежная девочка»
Ксения Собчак боится мужа, Рамзана Кадырова и нитратов
Женщинам предложили обмазывать губы васаби
Россиянина лишили возможности покататься на купленном Bugatti
Звезды объявлены новыми полосками
Gucci ошибся в названии собственного бренда
Адриана Лима зареклась раздеваться без повода
Все материалы
Путешествия
Вас здесь не стояло
Самые красивые места в мире
Путь далек лежит
Как совершить путешествие без неприятных последствий
Грузия подсадит туристов на марихуану
Американка покурила в самолете и захотела всех убить
Пассажиров в уродливых свитерах пропустят в самолеты без очереди
Путин заявил о готовности открыть авиасообщение с Египтом
В Марокко — дымить
Туристы рвутся в африканский рай ради дешевых наркотиков
Все материалы
Из жизни
Петух — любовник Сатаны
Самые невероятные казни животных от Средневековья до наших дней
Африканский феминизм
Чем живет самая красивая девушка во Вселенной
«Французские мужчины ужасно боятся русских женщин»
История москвички, переехавшей в Париж
Трансгендер родил ребенка нейтрального пола
Британскую модель обвинили в собственном похищении ради славы
Нетерпеливая клиентка получила чек с «болью в заднице»
Два одинаковых китайца женились на двух одинаковых китаянках
Все материалы
Последняя самостоятельная машина Mitsubishi
Каким получился Mitsubishi Eclipse Cross
Все конкуренты флагмана Cadillac в России
Какие машины на российском рынке не обрадуются появлению СТ6
Тест: советские автомобили непонятного назначения
Угадай, какую работу выполняли эти машины
Самые редкие версии BMW M5
Эксклюзивные M5 для пуристов, арабских шейхов и просто прогулок с ветерком
Компания Porsche показала старейший 911-й
На машинах MINI появится упрощенный логотип
В Москве нашли и сняли на видео кладбище такси
Все материалы
«Меня не убили, просто развели»
Россиянка влюбилась по уши и лишилась жилья
Что-то встало за окном
Строения, вызывающие самые пошлые ассоциации
С собой не увезешь
Как живут российские олигархи за границей
Его ворсейшество
Бессмертные ковры возвращаются на стены российских квартир
В Тверской области деревню продали вместе с жителями
Самый известный в России бомж-болельщик присмотрел дом в Краснодаре
СМИ сообщили о гибели известного руфера
Все материалы