В российском детсаду умер четырехлетний ребенок

В детском саду села Казаново Шилкинского района Забайкальского края умер четырехлетний мальчик. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

По версии следствия, около 14:00 ребенку стало плохо, на что обратила внимание воспитательница. Она вызвала скорую и сообщила о произошедшем родителям мальчика. По дороге в больницу он скончался.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»). Расследование продолжается.

В сентябре в Тюмени здоровый ученик 11 класса умер на уроке физкультуры от сердечного приступа. Подросток почувствовал себя плохо во время бега. Он остановился, присел и упал. Ему пытались оказать первую помощь школьный медработник и две бригады скорой помощи, однако реанимировать его не удалось.