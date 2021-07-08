Школьники испортили пассажирам самолета отпуск на Багамах из-за одного действия

В США группа школьников сорвала перелет на Багамы из-за отказа надевать маски и испортила нескольким путешественникам отпуск. Об этом сообщает The Independent.

Уточняется, что самолет авиакомпании American Airlines должен был вылететь из аэропорта Шарлотт в Северной Каролине на Багамские острова. Изначально рейс был задержан на несколько часов по техническим причинам, в результате чего пассажирам предложили пересесть на резервный борт.

После замены лайнера группа старшеклассников из 30 человек вступила в конфликт с бортпроводниками — школьники отказались надевать средства защиты, а затем один из них стал кричать и нецензурно выражаться в адрес остальных попутчиков. Их действия вынудили командира воздушного судна отложить полет.

В итоге рейс на Багамы был перенесен на утро следующего дня, всех пассажиров бесплатно разместили в местных гостиницах.

«Все, что им нужно было сделать, это последовать правилам, надеть маску и занять свое место — ничего сложного. Но они не справились даже с этим», — возмутилась пассажирка Кристина Рэндольф (Christina Randolph).

«У многих людей испорчен отпуск, ведь они собирались туда на пару ночей и были не готовы к смене планов», — рассказала изданию другая путешественница Стефани Кшивански (Stephanie Krzywanski).

Ранее, в мае, на борту самолета JetBlue, летевшего из Нью-Йорка в Сан-Франциско, арестовали буйного пассажира. Мужчина во время полета начал употреблять белый порошок, отказывался надевать маску и выкрикивал оскорбления в адрес попутчиков. Из соображений безопасности пилоты приняли решение прервать полет и экстренно посадить лайнер в ближайшем аэропорту.