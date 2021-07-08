Женщина вышла «за едой» из салона красоты с фольгой в волосах и пропала

Посетительница салона красоты в Плимуте, Англия, отправилась «за едой» в соседний магазин посреди процедуры и пропала. Об этом сообщает The Sun.

Как рассказал владелец заведения No 23 Hair and Beauty Studio Джеймс Кларк (James Clarke), женщина записалась на окрашивание волос стоимостью 70 фунтов стерлингов (около семи тысяч рублей) под именем Хелен Ли (Helen Lee).

После того как мастер нанес на ее локоны красящий состав и завернул их в фольгу, клиентка заявила, что проголодалась, и вышла за снеками в супермаркет через дорогу. Уходя, она пообещала, что скоро вернется и пообедает в парикмахерской, ожидая проявления цвета на волосах.

Однако, по словам Кларка, женщина так и не вернулась в парикмахерскую в тот день и до сих пор не отвечает на телефонные звонки. «Наши стилисты работают не по найму и заслуживают оплаты за свои услуги. Такие инциденты больно бьют по таким маленьким независимым организациям, как мы», — пожаловался предприниматель.

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Кларк также выразил надежду, что клиентка увидит эту историю в СМИ и выйдет на связь с салоном красоты. «Возможно, у нее возникли какие-то неотложные дела, и она не вернулась. Если так, то мы обязательно поймем», — заключил он.

В декабре 2020 года россиянку заперли в салоне красоты за отказ платить за процедуры. Жительница Новосибирска посетила местный салон, чтобы сделать ботокс для волос и подстричь кончики. По словам клиентки, ее разочаровал полученный результат, и она заявила, что не намерена платить за процедуру. Тогда администратор салона заперла дверь, чтобы девушка не смогла покинуть заведение без оплаты, и вызвала охрану.