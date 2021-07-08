Россия
 
Последние новости
Черчесов уволен с поста главного тренера сборной России
Украину обвинили в создании условий для ухудшения экологии Крыма
Врач назвал жару в 2021-м году более опасной
Ежегодный ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили
Рассекречены сроки выхода следующего флагмана Xiaomi
Курорты Крыма оказались в опасности из-за проблем с канализацией
Бельгийского посла в Южной Корее отозвали из-за оплеух корейцам от его жены
Ведущая Первого канала вспомнила о жизни в Лондоне и назвала ее главный минус
33-летний возлюбленный 52-летней Татьяны Булановой попал на видео
Семья организовала бордель в бане под Москвой 
Новости партнеров
Прослушать новость

Путин порассуждал о раздельном обучении мальчиков и девочек

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин, комментируя финал конкурса «Большая перемена», порассуждал о раздельном обучении мальчиков и девочек. Об этом сообщает ТАСС.

«Специалисты сегодняшнего дня считают, что лучше, если девочки и мальчики вместе учатся. Они с большим уважением начинают относиться друг к другу, помогать друг другу в текущей работе», — сказал президент и добавил, что мальчики поддерживают девочек, а те, в свою очередь, проявляют лучшие качества и влияют на характер ребят.

Путин привел мнение специалистов о совместном обучении, комментируя проект 11-летнего Даниила из Москвы, который предложил создать «Школу аристократов», где мальчики и девочки будут учиться раздельно. По мнению школьника, такая форма обучения поможет «воспитать в мальчиках дух, а девочкам стать милее».

Ранее Владимир Путин заявил, что новаторские предложения молодого поколения россиян способствуют развитию страны. По мнению президента страны, такие конкурсы как «Большая перемена» помогают школьникам проявить их способности и таланты.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин дал поручение после прямой линии
Путин раскритиковал взлетную полосу в российском городе
Путин рассказал о роли молодежи в развитии страны