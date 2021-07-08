Volkswagen и BMW наказали за загрязнение планеты

Концерн Volkswagen и компания BMW выплатят Евросоюзу штраф на двоих в размере 1 миллиарда долларов в качестве наказания за сговор, ограничивавший внедрение технологии очистки выбросов выхлопных газов дизельных автомобилей. Помимо них в сговоре участвовала компания Daimler, но ей удалось избежать наказания, сообщает Bloomberg.

Volkswagen за загрязнение планеты заплатит около 502 миллионов евро, BMW — 373 миллиона. BMW удалось снизить штраф в несколько раз с 1,4 миллиарда евро, пообещав не оспаривать решение в суде.

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Автоконцерн Daimler не наказали, поскольку он первым сообщил европейским властям о сговоре. Кроме того, все три компании могут столкнуться с исками от покупателей. После публикации новости акции Volkswagen и BMW упали на 1,4 и 1,3 процента соответственно.

В 2019 году Еврокомиссия заподозрила в картельном сговоре BMW, Daimler и Volkswagen, которому также принадлежат марки Audi и Porsche. С 2009 по 2014 годы компании скрывали технологию, позволяющую сократить выбросы вредных веществ, и тем самым ограничили конкуренцию в этой сфере.

В 2015 году Агентство по защите окружающей среды США обвинило Volkswagen в использовании программного обеспечения, занижающего показатели по вредным выбросам при тестировании. Позже выяснилось, что такие программы были установлены на 11 миллионах автомобилей по всему миру. Спустя два года суд в Сан-Франциско оштрафовал Volkswagen на 1,67 миллиарда долларов для выплаты компенсации дилерам компании в США.

