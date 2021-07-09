Американского ветерана удивили советские боевые олени

Американский ветеран, блогер Addicted to Pain посмотрел видео, посвященное Второй мировой войне. Мужчину удивило, что советские солдаты использовали для передвижения оленьи упряжки. Кроме того, он оценил мастерство маршала Георгия Жукова. Его видео опубликовано на YouTube.

Ветеран обратил внимание на то, что и немецкая, и советская армии столкнулись с тяжелыми погодными условиями, включая грязь и очень низкую температуру. Однако советские солдаты лучше проявили себя, отметил он.

Одним из самых ярких впечатлений для блогера стали кадры, на которых запечатлены советские боевые олени. На их упряжках солдаты Красной армии передвигались во время сильных морозов.

«Мне нравится, как русские используют все, например, оленей. Олени тащат солдат на лыжах. Все облачены в белый камуфляж, это оборудование. Очень умно», — заметил блогер.

На одном из кадров Addicted to Pain узнал маршала Советского Союза Георгия Жукова. Мужчина назвал его «очень важным» участником войны и «блестящим человеком». «Он разрабатывал тактические приемы, которые невозможно было предугадать. Великий генерал», — сказал американец.

В конце Addicted to Pain признался, что просмотренное видео поразило его. Мужчина похвалил советских солдат за их выдержку и выносливость.

«Вау, это были невероятные кадры, которые я никогда раньше не видел. Русская армия, Красная армия просто удивительная. Она никогда не останавливается, она марширует всю дорогу до самого Берлина», — заключил ветеран.

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