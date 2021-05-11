Американский ветеран огорчился нежеланием США праздновать День Победы

Американский ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон в беседе с РИА Новости огорчился тем фактом, что в США почти не празднуют День Победы над нацизмом.

«Конечно, есть разница в том, как вы отмечаете этот праздник в России, а здесь об этом почти не упоминается», — заявил он.

Кон, в прошлом находившийся на нескольких парадах Победы в Москве в качестве специального гостя, выразил сожаление, что основные американские СМИ не обращают внимания на этот важный день. «Из-за пандемии была небольшая церемония возложения венков к Мемориалу Второй мировой войны, но это почти не упоминалось в газете», — отметил он.

Парад Победы на Красной площади в Москве традиционно прошел 9 мая. Главными новинками во время проезда военной техники в Москве стали бронеавтомобили «Тайфун-ПВО» и другие машины, оборудованные новейшими техническими модулями. Всего по площади прошло свыше 190 единиц наземной военной техники, а над ней пролетела авиация.