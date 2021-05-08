Американский дипломат принял приглашение посетить парад Победы

Американский дипломат посетит парад Победы на Красной площади 9 мая. Об этом агентству ТАСС сообщила пресс-секретарь посольства США в России Ребекка Росс.

Она уточнила, что приглашение принял временный поверенный в делах США в Москве Барт Горман.

Ранее 8 мая стало известно, что британское посольство в Москве также приняло приглашение российских властей и согласилось поучаствовать в параде в честь Дня Победы. От посольства Великобритании будет присутствовать и.о. заместителя посла Джулия Крауч.

Военный парад Победы намечен на утро 9 мая. В нем должны принять участие более 12 тысяч военнослужащих, а также 191 единица наземной военной техники, 76 самолетов и вертолетов. При этом воздушная часть парада может оказаться под угрозой отмены из-за плохой погоды.