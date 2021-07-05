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Власти Москвы прокомментировали сообщения о попытке ограбления ветерана врачом

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Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы прокомментировала ситуацию с врачом, которого подозревают в попытке ограбления ветерана Великой Отечественной войны, передает издание «Известия».

В ведомстве уточнили, что мужчина работает в одной из коммерческих медицинских организаций, которые участвуют в городской программе по бесплатной медицинской помощи, и не является сотрудником Московской станции скорой помощи имени А.С. Пучкова.

Для установления всех обстоятельств происшествия организации, бригада которой приехала на вызов, отправили соответствующий запрос. Обращений от родственников по поводу произошедшего станция скорой помощи Москвы не получала, добавили в департаменте.

Видео, на котором сотрудник скорой помощи во время вызова проверяет содержимое карманов и прикроватного столика 90-летнего ветерана, появилось в сети ранее. Подозрительные действия фельдшера увидели родственники пенсионера по видеокамерам. Однако в итоге из квартиры ничего не пропало.

В мае мошенники в Москве обманули ветерана Василия Пронина, сидевшего рядом с президентом Владимиром Путиным на параде Победы. Злоумышленники выманили у него 400 тысяч рублей, однако вскоре их задержали.

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