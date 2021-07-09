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Найден вытащивший женщину из палатки и растерзавший ее медведь

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Архивное фото
Архивное фото
Фото: Montana Fish, Wildlife and Parks / AP

В американском штате Монтана нашли и убили медведя гризли, который забрался в кемпинг, вытащил из палатки женщину и растерзал ее. Об этом сообщает Associated Press.

Хищника разыскивали три дня. В среду, 7 июля, он забрался в курятник, расположенный в трех километрах от населенного пункта Овандо, где произошла трагедия. После этого рядом установили ловушки с приманкой.

Ночью 9 июля сотрудники федеральной Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных, экипированные очками ночного видения, заметили медведя возле того же курятника. Когда он направился к ловушкам, они застрелили его.

ДНК убитого животного планируют сличить с пробами ДНК, взятыми на месте нападения на женщину.

65-летняя Лиа Дэвис Локан (Leah Davis Lokan) погибла 6 июля в районе населенного пункта Овандо. Медведь проник на территорию кемпинга, где она остановилась, и набросился на нее. На шум из соседней палатки выскочил мужчина и прогнал хищника при помощи спрея для отпугивания медведей. Локан скончалась от полученных ран.

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