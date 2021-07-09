Найден новый владелец дома из «пузырей» в Австралии

В Австралии продан единственный в стране дом из «пузырей-куполов». Имя нового владельца, который отдал за необычную недвижимость полтора миллиона долларов, риелторы не называют, пишет The New York Post.

Дом недалеко от города Ипсвича в штате Квинсленд выставили на продажу осенью прошлого года, но покупателя нашли совсем недавно. Весь проект и отдельные его детали напоминают нечто фантастическое. Новый собственник сможет почувствовать себя персонажем фильма «Вилли Вонка и шоколадная фабрика», приводят аналогию в издании.

Здание площадью более тысячи квадратных метров построил австралийский архитектор Грэм Бирчелл в 1980-х годах. Дом состоит из 20 комнат, которые размещены в 11 «пузырях», соединенных между собой и расположенных в три этажа. Внутри есть гостиная, спортбар, полукруглая библиотека, рабочий кабинет. На территории в пять тысяч квадратных метров с видом на реку располагаются гараж и площадка для гольфа.

На возведение куполов у архитектора ушло почти десять лет. Бирчелл, когда строил дом, написал в НАСА письмо с просьбой прислать несколько дизайнерских чертежей марсохода, которые вдохновили его на дизайн окон. Жалюзи в помещениях управляются при помощи пульта дистанционного управления и напоминают глаза.

Подобная недвижимость есть в собственности модельера Пьера Кардена. Виллу Palais Bulles («Дворец из пузырей») построили в 1979 году в Приморских Альпах на побережье Средиземного моря. Кутюрье приобрел дом в 1990-е годы, а в 2015 году пытался продать его за 300 миллионов фунтов стерлингов (на то время 25,2 миллиарда рублей).