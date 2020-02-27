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Найдена самая дорогая недвижимость Европы

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Найдена самая дорогая недвижимость Европы — это вилла Palais Bulles модельера Пьера Кардена на французском Лазурном берегу. Стоимость объекта — рекордные 305 миллионов фунтов стерлингов (около 26 миллиардов рублей). Объявление о его продаже опубликовано на сайте агентства Christie's.

Знаменитый кутюрье и фэшн-магнат Пьер Карден приобрел недвижимость в начале 90-х годов на аукционе. В доме часто проходили шумные вечеринки и показы. Модельер уже пытался продать виллу в 2015 году за 300 миллионов фунтов стерлингов (25,2 миллиарда рублей), но тогда на нее не нашлось покупателей. Данные о стоимости лота приводит издание The Sun, однако в самом объявлении говорится, что цену называют только по запросу.

Palais Bulles или Bubble Palace (Дворец из пузырей) 1979 года постройки находится в коммуне Теуль-сюр-Мер в Приморских Альпах на побережье Средиземного моря. Площадь дома составляет почти 13 тысяч квадратных футов (1,2 тысячи квадратного метра). В нем есть панорамная лаундж-зона, гостиная, 11 ванных комнат и 10 спален люкс, оформленных современными художниками.

На прилегающей территории в 8,5 тысячи квадратного фута (790 квадратных метров) находятся сады, пруды, бассейн, а также амфитеатр на 500 человек с видом на море. В разное время виллу посещали актеры Пирс Броснан, Дакота Фаннинг, Зои Кравиц, музыкант Рис Иванс, бывшая возлюбленная принца Гарри модель Крессида Бонас и другие знаменитости.

Самый дорогой дом в США превзошел по дороговизне Palais Bulles — особняк The One предварительно оценили в 500 миллионов долларов (почти 33 миллиарда рублей). Вилла площадью 9,3 тысячи квадратного метра расположилась на вершине холма, откуда открывается панорамный вид на Лос-Анджелес и Тихий океан. The One состоит из нескольких секций и вмещает 20 спален.

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