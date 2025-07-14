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16:22, 14 июля 2025Бывший СССР

В России прокомментировали перестановки в правительстве Украины

Мирошник: Назначение Свириденко не повлияет на внутреннюю политику Украины
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Родион Мирошник

Родион Мирошник. Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Назначение первого вице-премьера Украины Юлии Свириденко на пост главы кабинета министров не повлияет на внутреннюю политику республики. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передает ТАСС.

«Правительство безликого Дениса Шмыгаля заменят на более гибкое для хозяев правительство Свириденко. (...) Будут еще больше ориентироваться на задачи, которые будут ставиться европейцами, и моментально реагировать и подстраиваться под любые их пожелания», — рассказал Мирошник.

Он добавил, что Свириденко близка к главе офиса украинского президента Андрею Ермаку, который будет после ее назначения «держать кабмин на коротком поводке».

Ранее стало известно, что действующий глава украинского правительства Денис Шмыгаль, вероятно, станет министром обороны. Руководитель оборонного ведомства Рустем Умеров в таком случае будет назначен на пост посла в Соединенных Штатах Америки.

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