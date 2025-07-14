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16:22, 14 июля 2025Бывший СССР

Планы Зеленского по смене премьера описали фразой «хоть бы для приличия соблюли»

Политолог Бондаренко обвинил Зеленского в нарушении процедуры смены премьера
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Кандидатура премьер-министра должна определяться парламентским большинством, а не президентом Украины Владимиром Зеленским. Такое заявление сделал украинский политолог Константин Бондаренко в Telegram-канале.

«У нас как-то все забыли о процедуре: кандидатуру премьер-министра определяет парламентское большинство и вносит ее на рассмотрение президента», — написал он.

Бондаренко призвал власти Украины «для приличия соблюсти процедуру», согласно которой перед назначением нового премьер-министра необходимо провести голосование в Верховной Раде. Претендент должен быть одобрен простым большинством голосов.

Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк рассказал о масштабных перестановках в украинском правительстве, которые запланированы на 16 июля. 14 июля стало известно, что Владимир Зеленский предложил должность главы кабмина Юлии Свириденко.

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