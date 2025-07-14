В Раде назвали дату перестановок в украинском правительстве

Нардеп Железняк: Перестановки в украинском правительстве пройдут 16 июля

Масштабные перестановки в украинском правительстве, в результате которых большая часть министров будет отправлена в отставку, пройдут 16 июля. Дату смены состава кабмина назвал в Telegram депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

«Итак, новая дата "великой кроватной перестановки", или замены правительства: 16 июля. Говорят, там будет (...) назначение нового [премьер-министра Украины Дениса] Шмыгаля, а именно Юлии Свириденко, назначение старого Шмыгаля», — сыронизировал нардеп.

Он напомнил, что перестановки в правительстве законодательно запрещены во время действия военного положения. По словам парламентария, президент Украины Владимир Зеленский намерен просто проигнорировать это положение чрезвычайного закона.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский предложит должность нового главы кабмина первому вице-премьеру Юлии Свириденко. Глава правительства Денис Шмыгаль, вероятно, станет министром обороны. Действующий руководитель оборонного ведомства Рустем Умеров будет назначен на пост посла в Соединенных Штатах Америки.